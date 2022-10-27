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Российский KFC подал заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Полковника Сандерса на логотипе российского KFC сменит курица. Компания подала в Роспатент заявку на регистрацию нового логотипа, а заодно и названия – Rostic’s.

Российский KFC подал заявку в Роспатент на регистрацию нового логотипа

ООО «Ям Ресторантс Раша» обратился в Роспатент за регистрацией новых товарных знаков, касающихся российского бизнеса KFC. Компания хочет зарегистрировать новое название – Rostic’s – и логотип, на котором изображена курица.

Фото: "Московское агентство новостей"

Также в ведомство поданы заявки на регистрацию брендов «Ростмастер», «Шефролл», «Чикен Тамагочи» и других – под этими брендами сеть сможет продавать бургеры и блюда из курицы.

Ранее владелец ресторанов KFC американская Yum! Brands сообщила о продаже 70 заведений в России структурам ижевского франчайзи «Фуд-сервис». Провести ребрендинг сети планируется до конца 2022 года.

Фото на обложке: KULLAPONG PARCHERAT / Shutterstock

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