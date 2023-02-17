Рынок кикшеринга в 2025 году вырастет почти до 40 млрд рублей

К 2025 году объем рынка кикшеринга вырастет втрое к результатам 2022 года и достигнет 39,5 млрд рублей. Клиентская база увеличится до 32,5 млн пользователей, которые совершат 337 млн поездок.

Драйверами роста станут региональная экспансия операторов и рост количества поездок на пользователя, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование «Трушеринг».

На российском рынке представлено три ключевых оператора – «Яндекс Go», Whoosh и «Юрент», совокупная доля которых в 2022 году составила почти 94%. Всего же в стране работает примерно 40 кикшеринговых компаний.

В 2022 году в парках операторов было 192 тыс. электросамокатов, на которых 15,5 млн пользователей совершили 103,5 млн поездок. Выручка компаний на один самокат составила 69,2 тыс. рублей в год при средней стоимости минуты аренды в 7,3 рублей и продолжительности поездки в 18 минут.

В декабре Whoosh привлек 2,1 млрд рублей в ходе первичного публичного предложения акций (IPO) на Московской бирже. Цена размещения в рамках IPO составила 185 рублей за акцию — это нижняя граница ценового диапазона, ранее установленного компанией. IPO Whoosh — единственное в текущем году на Московской бирже и первое на российском рынке за 2022 год.

Фото на обложке: Unsplash