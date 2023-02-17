Нейросеть МТС создала постеры к вымышленным фильмам про отношения с работой

Нейросеть МТС создала постеры к вымышленным фильмам про отношения с работой. Примеры того, на что способна нейросеть, компания опубликовала на сайте проекта и пригласила пользователей поучаствовать в конкурсе на создание своего постера. Победители получат денежный приз и Apple AirPods Pro.

Посмотреть примеры работ нейросети можно на сайте проекта. Представлены постеры, например, к «Выгоратору» по мотивам «Терминатора» и «Достучаться до бухгалтерии» как интерпретация к «Достучаться до небес».

МТС пригласила желающих поучаствовать в конкурсе и создать с помощью нейросети свой постер. Для этого нужно придумать «эпичное» название из 2-4 слов и описать в нескольких словах образы или ассоциации, возникающие при воспоминаниях об этих моментах.

Заявки принимаются до 15 марта на сайте проекта. Победителей объявят 21 марта, они получат денежный приз и Apple AirPods Pro.

Ранее онлайн-кинотеатр Kion показал постеры по знаменитым высказываниям советской актрисы Фаины Раневской, созданные нейросетью.