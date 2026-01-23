СДЭК подвёл итоги 2025-го: количество посылок выросло на 25%

В 2025 году через СДЭК отправили почти 150 млн посылок — это на 25% больше, чем годом ранее. Пиковая нагрузка пришлась на декабрь, а самым активным сезоном по динамике отправок стала осень. Рост обеспечили массовые категории товаров, ускоренные тарифы доставки и расширение географии отправлений.

Одежда, техника и подарки — основные отправления через СДЭК

Наибольший объём доставок пришёлся на декабрь 2025-го. При этом самым активным сезоном по динамике отправок стала осень, когда спрос на логистические услуги стабильно рос на фоне онлайн-продаж и предпраздничной активности бизнеса.

Основной объём отправлений в 2025 году пришёлся на массовые товарные категории. В топ-5 вошли «Одежда и обувь», «Бытовая техника и электроника», «Красота и уход», «Подарки и сувениры», а также «Документы».

Чаще всего посылки доставлялись в Москву и из Москвы

Москва стала крупнейшим центром отправлений СДЭК в 2025 году. Столица лидировала как среди регионов-отправителей, так и среди регионов-получателей.

В топ-5 направлений также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Свердловская области. За пределами России пользователи чаще всего отправляли посылки из Казахстана, Беларуси, Китая и США.

Самый востребованный тариф — «Экспресс»

Самым популярным тарифом СДЭК в 2025 году стал «Экспресс». Его выбирают для срочной доставки — когда важно, чтобы посылка или документы дошли как можно быстрее, обычно в течение одного–двух дней.

На втором месте — «Посылочка». Этот тариф рассчитан на обычные отправления с ограничениями по весу и размеру. Его чаще всего используют для стандартных посылок и онлайн-заказов.

Третьим по популярности стал «Магистральный экспресс». Этот формат подходит для более крупных отправлений и доставки на дальние расстояния. Посылки везут по основной логистической сети СДЭК за несколько дней.

Молот, улей и печь — самые необычные посылки СДЭК

СДЭК также отметил нестандартные отправления, зафиксированные в накладных за 2025 год. Среди них:

кузнечный молот;

самогонный аппарат;

кулон с пеплом вулкана;

муляж «Оскара»;

улей;

портативная печь для обжига керамики.

Все эти отправления были оформлены в рамках стандартных логистических процедур.

Курьеры СДЭК преодолели больше 20 млн километров за год

За 2025 год курьеры СДЭК преодолели более 24 млн километров. В компании сравнивают это расстояние с 31 полётом до Луны и обратно или примерно 600 кругосветными путешествиями по экватору.

В среднем один курьер в день проходил 60–65 километров, посещал около 53 адресов и доставлял порядка 60 посылок.