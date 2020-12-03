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На Tech Week — 2020 обсудили внедрение инновационных цифровых технологий в бизнес

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

С 17 по 20 ноября прошла масштабная конференция Tech Week, на которой российские и мировые корпорации обменялись опытом на основе успешных кейсов в области цифровых технологий.

На Tech Week — 2020 обсудили внедрение инновационных цифровых технологий в бизнес

Tech Week — образовательный хаб о цифровых технологиях для бизнеса, организованный компанией «Технократ» при поддержке ПАО «МегаФон», Фонда «Сколково» и АО «Газпромбанк». 

В рамках четырехдневного мероприятия состоялась мультимедийная конференция, онлайн-выставка и обучение для руководителей компаний «Финальный рывок в 2020».

В качестве спикеров выступили представители Amazon, «Нетологии», «Авито», «Банка России», RBK.money и других компаний. Эксперты обсудили виртуальную и дополненную реальность, искусственный интеллект и большие данные, блокчейн и другие инновационные технологии в бизнесе.

Также на Tech Week в формате менторской гостиной провели разбор бизнес-проектов и инвестиционные питчи стартапов.

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В декабре Tech Week с партнером TechLab by PepsiCo приглашает стартапы и компании в области больших данных принять участие в онлайн-питче и получить возможность стать партнером одной из крупнейших компаний мира.

Фото на обложке: vitaliynykolyshyn/Depositphotos

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