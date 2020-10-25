Начался прием заявок на конкурс EdTechChallenge B2B

Московский инновационный кластер объявил конкурс для стартапов EdTechChallenge B2B . Лучшие проекты смогут запустить пилоты на площадках российских корпораций. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В конкурсе смогут принять участие стартапы, работающие по следующим направлениям:

HR-tech; Talent-tech; Дошкольное образование; Школьное образование; Корпоративное образование; Дополнительное профессиональное образование.

30 финалистов получат поддержку экспертов и менторов, а также возможность улучшить метрики своего бизнеса. Лучшие стартапы смогут презентовать свои проекты инвесторам и заказчикам.

К участию допускаются команды из России и стран СНГ. Проекты могут быть на любой стадии развития. Главный критерий — инновационность.

«Конкурс является платформой, где небольшие стартапы и крупные корпорации находят друг друга. Уверен, лучшие российские проекты готовы к выходу на глобальный рынок, объем которого составляет $74 млрд», — рассказал руководитель «Московского инновационного кластера» Анатолий Валетов.

Заявку на участие можно подать до 11 ноября включительно на онлайн-платформе i.moscow. Итоги EdTechChallengeB2B подведут 23 декабря.

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