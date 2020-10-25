Начался прием заявок на конкурс EdTechChallenge B2B
Московский инновационный кластер объявил конкурс для стартапов EdTechChallenge B2B. Лучшие проекты смогут запустить пилоты на площадках российских корпораций. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В конкурсе смогут принять участие стартапы, работающие по следующим направлениям:
- HR-tech;
- Talent-tech;
- Дошкольное образование;
- Школьное образование;
- Корпоративное образование;
- Дополнительное профессиональное образование.
30 финалистов получат поддержку экспертов и менторов, а также возможность улучшить метрики своего бизнеса. Лучшие стартапы смогут презентовать свои проекты инвесторам и заказчикам.
К участию допускаются команды из России и стран СНГ. Проекты могут быть на любой стадии развития. Главный критерий — инновационность.
«Конкурс является платформой, где небольшие стартапы и крупные корпорации находят друг друга. Уверен, лучшие российские проекты готовы к выходу на глобальный рынок, объем которого составляет $74 млрд», — рассказал руководитель «Московского инновационного кластера» Анатолий Валетов.
Заявку на участие можно подать до 11 ноября включительно на онлайн-платформе i.moscow. Итоги EdTechChallengeB2B подведут 23 декабря.
Фото: SosnaRadosna/ Shutterstock
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