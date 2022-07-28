Space Perspective представила дизайн капсулы для туристических полетов в космос

Американская компания Space Perspective представила дизайн капсулы для туристических полетом в космос на воздушном шаре. Билеты на космический круиз уже продаются, первые полеты по плану начнутся уже в 2024 году.

Капсула будет подниматься в стратосферу на воздушном шаре, пишет Space. Полет «Нептуна» займет около шести часов, капсула поднимется на высоту до 30 км. Борт вмещает девять человек – пилота и восемь пассажиров.

Капсула будет иметь сферическую форму, что обеспечивает панорамный вид из окон. Ранее Space Perspective представила интерьер капсулы. Внутри будет размещен туалет с видом на космическое пространство, гостиная с телескопом.

Строительство капсулы ведется в космическом центре Кеннеди в штате Флорида. По ожиданиям компании, первые полеты состоятся в 2024 году. Space Perspective уже продала 900 билетов по $125 тысяч каждый.

Фото: space.com