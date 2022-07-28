Space Perspective представила дизайн капсулы для туристических полетов в космос

Американская компания Space Perspective представила дизайн капсулы для туристических полетом в космос на воздушном шаре. Билеты на космический круиз уже продаются, первые полеты по плану начнутся уже в 2024 году.
Капсула будет подниматься в стратосферу на воздушном шаре, пишет Space. Полет «Нептуна» займет около шести часов, капсула поднимется на высоту до 30 км. Борт вмещает девять человек – пилота и восемь пассажиров.
Капсула будет иметь сферическую форму, что обеспечивает панорамный вид из окон. Ранее Space Perspective представила интерьер капсулы. Внутри будет размещен туалет с видом на космическое пространство, гостиная с телескопом.
Строительство капсулы ведется в космическом центре Кеннеди в штате Флорида. По ожиданиям компании, первые полеты состоятся в 2024 году. Space Perspective уже продала 900 билетов по $125 тысяч каждый.
Фото:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Топ-3 отрасли, которые получат развитие в условиях санкций — прогноз аналитика
- 2 Travel-маркетплейсы: как выйти на рынок и завоевать доверие путешественников
- 3 Без Booking и Airbnb: как воспользоваться кризисом и занять нишу в турбизнесе
- 4 Альтернативы Booking.com: как путешествовать по России после ограничений в работе сервиса
- 5 Сложности отдыха: подводные камни бизнеса на глэмпингах
ВОЗМОЖНОСТИ
31 июля 2022
31 июля 2022