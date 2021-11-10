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Илья Красильщик ушел с поста руководителя «Яндекс.Лавки»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Руководитель сервиса «Яндекс.Лавка» Илья Красильщик сообщил, что покинул этот пост. Он опубликовал информацию на своей странице в Facebook.

Илья Красильщик ушел с поста руководителя «Яндекс.Лавки»

О дальнейших планах он не сообщил, отметив только, что остается в «Яндексе». Красильщик также извинился перед пользователями за опоздания сервиса: «Ребята, простите. Что опоздали. Что не довезли. Знайте, что у нас тут сотни людей часто без выходных работают над тем, чтобы так не было. Это суперлюди».

В пресс-службе «Лавки» RB.ru сообщили, что Илья Красильщик отойдет от операционного управления сервисом, чтобы сосредоточиться на запуске новых проектов внутри компании.

«Во главе с Красильщиком "Яндекс.Лавка" вошла в число лидеров российского рынка e-grocery и стала синонимом быстрой доставки. Под его руководством "Лавка" открыла более 400 дарксторов, став одним из крупнейших сервисов такого формата в мире, начала экспансию в регионы, вышла в Израиль, Францию и Великобританию, запустила собственную торговую марку и расширила производство готовой еды», — сообщили в сервисе.

Красильщик возглавлял сервис с момента его появления в 2019 году. Как сообщается, он «продолжит участвовать в развитии продукта "Лавки" и влиять на то, как сервис коммуницирует с пользователями».

Руководители ключевых подразделений «Лавки» будут напрямую подчиняться главе фудтех- и FMCG-бизнеса «Яндекса» Дмитрию Масюку.

По итогам третьего квартала 2021 года доля фудтех-бизнеса в выручке «Яндекса» впервые превысила 10,5%. 60% точек сервиса в Москве уже показывают прибыль.

Фото на обложке: Facebook Ильи Красильщика

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