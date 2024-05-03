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В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров. За первый год федеральный бюджет сможет заработать на этом около 35 млрд рублей, отметили авторы инициативы. На нелегальном рынке отличительные автономера могут стоить несколько миллионов рублей.

В Госдуме предложили узаконить продажу «красивых» автомобильных номеров

Депутаты Госдумы РФ направили в правительство обращение с предложением ввести в России официальную продажу отличительных автомобильных номеров. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ. 

По мнению автором инициативы, перевод рынка «красивых» автономеров в правовое аукционное поле позволит ликвидировать черный рынок. Кроме того, продажа таких номеров потенциально может пополнить федеральный бюджет на 35 млрд рублей только в первый год.

Идея узаконить продажу «красивых» автономеров впервые поднималась в 2019 году. Тогда МВД и Минэкономразвития направили в правительство соответствующие поправки, но их до сих пор не приняли. 

Фото на обложке: matthewjohn5539 / Shutterstock

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