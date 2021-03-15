«Красивый ответ ФАС»: Моргенштерн стал сотрудником «Альфа-банка»

«Альфа-банк» нанял на работу рэпера Алишера Моргенштерна. Специально для музыканта в компании создали должность директора по работе с молодежью. В Сети уже назвали такое решение «красивым ответом ФАС», поскольку теперь у банка появился шанс избежать наказания за провокационный рекламный ролик.

Как рассказал директор по маркетингу и коммуникациям «Альфа-банка» Алексей Гиязов, рэпер «настроен на серьезную работу» и обещал, что компании «не придется за него краснеть», пишет РБК. «Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты», — заверил Гиязов.

Новому директору по работе с молодежью поставлена цель привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов. По словам Гиязова, первый ролик Моргенштерна «Клип за 10 лямов» помог привлечь около 25 тысяч заявок. В «Альфа-банке» при этом заявили, что учли «обратную связь от Федеральной антимонопольной службы (ФАС)» по поводу клипа с рэпером и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника банка».



Автор Telegram-канала «Кабачковая икра по акции» считает, что действия «Альфа банка» — это «очень красивый ответ на претензии ФАС», которая пару недель назад завела дело против банка за «ту самую» рекламу с Моргенштерном.



«В претензии ведомства была формулировка «созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка». Теперь же всё как надо: Моргенштерн сам работает в «Альфе», а потому реклама — на 100% достоверная, а претензий ФАС больше иметь не должен», — говорится в посте.



Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело против «Альфа-банка» и рэпера Моргенштерна в связи с нарушениями закона «О рекламе» в рекламном ролике «Клип за 10 лямов». Банку грозит штраф до 500 тысяч рублей. Дело будет рассматриваться комиссией регулятора 25 марта.



Фото: скриншот видео на YouTube