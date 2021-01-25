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Крупнейшее IPO после Uber: торги акциями конкурента TikTok стартуют в феврале

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Китайский оператор платформы для коротких видео и стриминга Kuaishou Technology решил провести IPO и может привлечь $5,4 млрд, сообщил Bloomberg.

Крупнейшее IPO после Uber: торги акциями конкурента TikTok стартуют в феврале

Размещение акций на Гонконгской бирже запланировано на 5 февраля. IPO Kuaishou Technology уже сравнивают с выходом на биржу Uber Technologies (в 2019 году привлекла $8,1 млрд). Kuaishou продаст 365,2 млн акций, точную цену размещения планируют объявить 29 января. Уточняется, что оценка компании может составить $61 млрд.

Kuaishou Technology является главным конкурентом ByteDance с её TikTok. Платформа была запущена девять лет назад разработчиками программного обеспечения, один из которых ранее работал в Google (Kuaishou переводится с китайского как «быстрая рука»). Сейчас ежедневная аудитория платформы составляет 305 млн пользователей.

Заявки от инвесторов принимаются с 25 по 29 января. Компанией уже заинтересовались Capital Group, инвесткомпании Temasek из Сингапура и BlackRock, Canada Pension Plan Investment Board, консалтинговая компания Boyu Capital. Они договорились приобрести акции Kuaishou Technology на общую сумму $2,45 млрд независимо от цены сделки.

Фото: Tada Images / Shutterstock

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