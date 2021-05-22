Глава Apple Тим Кук дал показания по иску Epic Games

Генеральный директор компании Apple Тим Кук дал показания в суде Окленда, штат Калифорния. Они касались антимонопольного иска разработчика Epic Games. Об этом сообщает сообщает Associated Press.

Судья Ивонн Гонсалес Роджерс во время заседания отметила, что разработчики игр получают непропорционально мало за размещение своих продуктов в App Store.

По информации агентства, предприниматель сказал, что корпорация предоставляет доступ широкой аудитории.

Представитель Epic Games же отметил, что App Store забирает 15–30% комиссии за покупки через свою платформу. Кроме того, корпорация, по его словам, блокирует транзакции внутри приложений. Кук ответил, что пользователи, «покупая iPhone, приобретают полноценную экосистему».

Следующее заседание суда по этому делу пройдет в понедельник, 24 мая. В августе прошлого года Epic Games обратились с иском в суд после того, как Apple и Google удалили игру из своих магазинов приложений.