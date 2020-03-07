«Лаборатория Касперского» временно закрыла офисы в Китае из-за коронавируса

«Лаборатория Касперского» приняла решение закрыть офисы в Пекине, Тяньцзине и Шанхае. Такая мера вводится временно из-за распространения коронавируса. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Все сотрудники компании в Китае работают из дома. В офисах, расположенных в других азиатских странах, установлен гибкий график работы. Персоналу раздают респираторные маски и санитайзеры.

«Лаборатория Касперского» рекомендовала сотрудникам воздержаться от командировок в ближайшее время. Если же они возвращаются из стран, где много случаев заболевания коронавирусом, им рекомендуется работать из дома и следить за своим самочувствием.

В компании отметили, что случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников нет.

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