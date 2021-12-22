В МТУСИ открылась лаборатория промышленной робототехники

Монобрендовая лаборатория промышленной робототехники Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ), созданная на базе промышленных манипуляторов KUKA с помощью компании «Инспаир», поставщика специализированных технических решений, начала обучение студентов и проведение научно-исследовательских работ.

Лаборатория входит в состав Центра робототехники МТУСИ, созданного на базе кафедры «Интеллектуальные системы в управлении и автоматизации» факультета «Кибернетика и информационная безопасность». В ней уже установлен и готов к использованию комплект робототехнических ячеек, содержащий последние модификации роботов манипуляторов KUKA KR4 R600 (6 осей) и KUKA SCARA (KR6 R500 Z200) (4 оси) на базе последнего поколения контроллеров KUKA KR C5 micro.

Комплект включает в себя два конвейера с частотными преобразователями для управления скоростью движения, отказобезопасный ПЛК Siemens Simatic S7-1200FC и HMI панель Simatic HMI KTP700 basic, мощное решение производственного технического зрения от KUKA и SensoPart, а также специально организованный программно-аппаратный комплекс для реализации собственных программных решений в области технического зрения.

Помимо этого комплект содержит несколько универсальных пневматических захватов различных типов — кулачковые и вакуумные, систему управления и безопасности на основе промышленных датчиков, универсальные столы и шкафы для работы манипуляторов и многое другое.

Все это позволяет студентам и преподавателям проводить научные и инженерные исследовательские работы и демонстрировать их результаты, создавать индивидуальные программно-аппаратные решения для реальных производственных задач.

Занятия в лаборатории уже включены в образовательный процесс студентов бакалавриата и магистратуры направления «Автоматизация технологических процессов и производств». Компетенции, полученные в рамках занятий, востребованы на ведущих мировых производственных площадках, таких как Сибур, Технониколь, Daimler, Sollers, Unilever и др.

Дальнейшее развитие Центра робототехники МТУСИ позволит значительно расширить возможности университета в части изучения, создания и апробации технических решений для реального сектора экономики России.