Lamoda увеличила дивиденды до 11,8 млрд рублей в 2024 году

В марте 2024 года компания объявила о выплате в качестве дивидендов за счет чистой прибыли за 2022 год 5,96 млрд рублей, за 2023 год — 4,74 млрд рублей. В сентябре 2024 года общество утвердило дивиденды по итогам I полугодия в размере 1,1 млрд рублей. Таким образом, компания направила в пользу владельца 55% чистой прибыли за 2022 год, 75% за 2023 год и 50% за 2024 год.

В 2023 году компания выплатила в качестве дивидендов 2,25 млрд рублей. В 2020-2022 годах дивиденды не выплачивались. Нераспределенная прибыль «Купишуз» сократилась с 10,7 млрд рублей по итогам 2023 года до 6,9 млрд рублей по итогам 2024 года.

100% в «Купишуз» принадлежит АО «Лм Холдинг», которым с 8 августа 2022 года владеет Яков Панченко, свидетельствуют данные Rusprofile.ru. Панченко владеет сетью универмагов «Стокманн», сообщал «Интерфакс». Сделка по покупке Lamoda у Global Fashion Group (площадка модных товаров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и странах СНГ) была закрыта в декабре 2022 года. Ранее российское юрлицо полностью принадлежало немецкой компании «Ламода Гмбх».

В марте 2025 года в компании сообщили, что на площадке появилось 800 новых брендов, из которых 60% приходится на локальные марки. Количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 2024 году выросло в 10 раз, до 9 тыс. На эту динамику повлияли рост собственной сети на 34%, а также подключение ПВЗ «Яндекс Маркета».



В интервью РБК гендиректор Lamoda Максим Гришаков заявил, что Lamoda фокусируется на росте прибыли. «Мы дивидендный бизнес, не хотим показывать какие-то нереалистичные темпы роста за счет сжигания больших маркетинговых бюджетов. Будем фокусироваться на темпах роста и улучшении основных показателей», — подчеркивал он.

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