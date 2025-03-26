«Яндекс фабрика» начала продавать товары на сторонних маркетплейсах
Анастасия Коссаковская
«Яндекс фабрика» начала продавать товары на Ozon, Wildberries и Lamoda, а также в интернет-магазинах «Всеинструменты.ру» и «Сантехника-онлайн», сообщил «Ведомостям» ее представитель. Ранее товары под собственными торговыми марками (СТМ) компании продавались только на «Яндекс маркете».
«Яндекс фабрика» начала продавать товары на сторонних маркетплейсах
https://rb.ru/news/yandex-fabrika-other-marketplaces/
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В Ozon и Wildberries подтвердили «Ведомостям», что продают товары «Яндекс фабрики» на своих площадках, в Lamoda не ответили на запрос. Представитель «Яндекса» объяснил, что выход на другие маркетплейсы позволит «расширить каналы дистрибуции и привлечь новую аудиторию».
После того, как СТМ завоевал доверие на эксклюзивной онлайн-площадке, потребители готовы покупать его и на сторонних маркетплейсах, пояснил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его мнению, это позволяет диверсифицировать каналы продаж, наращивать их объемы и расширять лояльную к бренду аудиторию.
- У «Яндекс фабрики» 10 СТМ и около 3 тыс. товаров, в частности, одежда Muted, детские товары Junion, товары для дома Pragma, бытовая техника Tuvio, электроника Lunnen и прочие. С 2021 года эти СТМ принадлежали «Яндекс маркету», осенью 2024 года «Яндекс» выделил их в отдельное направление.
- Ранее «Коммерсант» сообщил о замедлении роста российского рынка онлайн-торговли. По прогнозу консалтинговой компании «Яков и партнеры», рост в 2025 году составит 27% год к году — против 35,5% в 2024-м. Снижение темпов продолжится: в 2026 году ожидается рост на 26,7%, а в 2030-м — только на 9,4%, подсчитали в компании.
Фото на обложке: evgris / Shutterstock / FOTODOM
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