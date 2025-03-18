Lamoda проведет ребрендинг в 2025 году
Lamoda сообщила о запланированном на 2025 год ребрендинге и смене визуальной концепции. О предстоящих изменениях представитель компании рассказал на пресс-конференции, передает отраслевой портал Retail.ru.
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Что изменится? В рамках новой стратегии Lamoda планирует расширяться в сегментах «Спорт», «Красота», «Дом» и «Дети». При этом одежда, обувь и аксессуары по-прежнему останутся основными направлениями, уточнил представитель компании.
Он также сообщил, что Lamoda собирается провести аналитическое исследование fashion-рынка, запустить подкаст о модной индустрии и переформатировать магазин на Кузнецком мосту в центр для спортивных мероприятий и различных коллабораций. Помимо этого, компания намерена сосредоточиться на создании мультисервисной платформы, которая объединит всех участников fashion-рынка.
Предыдущий ребрендинг Lamoda. Информацию о предстоящем ребрендинге представитель Lamoda подтвердил Shopper’s. Издание напомнило, что это будет второй ребрендинг компании за 13 лет. Предыдущая смена фирменного стиля состоялась в 2019 году — тогда визуальную концепцию разработало дизайн-бюро «Щука».
- В феврале в Lamoda сообщили, что она начала сотрудничать с другими маркетплейсами. Первую витрину компания открыла на «Яндекс Маркете», представив 40 тыс. товаров от 300 брендов.
Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock / FOTODOM
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