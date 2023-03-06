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Главную страницу Lamoda неделю будет вести искусственный интеллект

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Онлайн-площадка для продажи товаров из сферы моды и красоты Lamoda запустила проект, в рамках которого главную страницу сайта неделю будет вести искусственный интеллект. Об этом RB.RU сообщил представитель компании.

Главную страницу Lamoda неделю будет вести искусственный интеллект

С 6 марта на главной странице Lamoda будут размещаться фотографии, созданные при помощи нейросети Midjourney.

Через изображения команда проекта планировала отразить текущие тренды модных домов, объединить их и получить «что-то совершенно новое». Арт-команда учла современные модные тенденции, последние показы, культурные направления и создала более 50 уникальных AI-иллюстраций для главной страницы Lamoda.

 

В Lamoda сообщили, что в результате удалось получить новый визуальный ряд для покупателей, «которые ценят стиль и оригинальность». В качестве эксперимента к проекту присоединились бренды Ecco, Love Republic, Urban Tiger, Rinascimento.

Lamoda — онлайн-платформа, которая работает в России и СНГ и специализируется на продаже одежды и обуви. На площадке представлено порядка 10 млн товаров от четырех тысяч продавцов. Компания основана в 2011 году, с 2014 по 2022 год находилась в составе Global Fashion Group. В декабре 2022 года владелец «Стокманна» Яков Панченко купил Lamoda у Global Fashion Group, а в феврале — перевел основное юрлицо Lamoda в России под контроль компании «ЛМ Холдинг».

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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