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Lamoda провела структурные изменения и объявила о новых назначениях в руководстве

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Lamoda сообщила о новых назначениях в руководстве. Компания провела структурные преобразования, в результате которых коммерческий блок был разделен на два направления. Об этом рассказали в пресс-службе интернет-магазина.

Lamoda провела структурные изменения и объявила о новых назначениях в руководстве

Как отметили в компании, каждое направление теперь отвечает за работу с поставщиками по определенной модели — ритейл и маркетплейс. Также в компании появилась новая структура — Дирекция по продукту.

Дирекцию по ритейлу и ассортиментной стратегии возглавляет Виктория Абдрашитова с опытом работы на международных рынках. Руководить дирекцией по маркетплейсу будет Татьяна Андреева, она перешла в Lamoda из Ozon, где последние четыре года занимала пост коммерческого директора департамента fashion.

Дирекцию по продукту возглавила Татьяна Умряева, которая более пяти лет отвечала за развитие «Яндекс.Маркета».

Также к команде компании присоединился Артем Баранов, работавший на руководящих позициях в Adidas и Leroy Merlin. Роман Заверюха, который также работал в российском подразделении Adidas, будет заниматься в компании развитием собственной сети спортивных товаров Lamoda Sport. Это проект розничных магазинов, который компания запустила в 2023 году.

Как пояснили в пресс-службе, Lamoda продолжит развитие и усиление команды. Для этого к компании присоединилась Александра Аборина, которая занимает пост управляющего директора по персоналу. У Александры многолетний опыт в HR-консалтинге, ранее она отвечала за найм топ-менеджмента в Ozon.

Кроме того, в качестве директора по стратегии и корпоративному развитию в компанию пришел Алексей Николаев, который ранее занимал должности генерального директора в Yango Drive и «Яндекс Драйве». Кроме того, Николаев работал управляющим директором по корпоративному развитию в Сбербанке.

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Осенью прошлого года Lamoda начала тестировать новую модель работы с продавцами. Модель FBS позволит селлерам увеличить ассортимент без физической отгрузки на склад компании.  В текущем году маркетплейс намерен увеличить число своих пунктов выдачи на 50%. Инвестиции в этот проект составят до 2 млрд рублей.

Фото на обложке: BestPhotoPlus / Shutterstock

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