Структура совладельца «Байкал-Электроникс» будет выращивать кристаллы для чипов в России

Структура совладельца «Байкал-Электроникс» Дениса Фролова — ООО «Лиссард» — получила контракт на 1,2 млрд рублей на выращивание кристаллов для радиоэлектронной аппаратуры. Сейчас кристаллы ввозятся из США и Европы.

Проект «Листопад», как предполагается, должен снизить зависимость российских производителей электроники от зарубежных поставщиков и позволит наладить производство отечественных базовых станций для сетей 5G, сообщил «Коммерсантъ».

Минпромторг провел тендер на проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) для подготовки документации и изготовления опытного образца установки для выращивания монокристаллов-полупроводников, необходимых для производства СВЧ-электроники, лазерной техники и оптоэлектроники. Получить опытный образец установки Минпромторг хочет уже в 2025 году, а к 2026 году начать серийный выпуск.

ООО «Лассард» учредили в 2015 году в Калуге с уставным капиталом 3 млн руб. Денис Фролов владеет 65% компании, 7,5% у Ильи Сивцева, 27,5% — у Игоря Корнеенкова.

В прошлом году выручка компании превысила 1,5 млрд рублей при чистой прибыли более 356 млн рублей. На сайте предприятия говорится, что оно занимается разработкой и производством лазерных систем и оборудования на их основе.

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