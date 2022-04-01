Латвийские власти поддержали в первом чтении временный запрет на выдачу ВНЖ гражданам России

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции поддержала поправки к закону «Об иммиграции» — они предполагают запрет на выдачу видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси до 30 июня 2023 года.

Документ предусматривает ряд исключений — трудоустройство, учеба, семейные обстоятельства (например, если граждане РФ и Беларуси являются опекунами граждан или неграждан Латвии) и в некоторых других случаях.

Также запрет не будет иметь силы в отношении тех граждан РФ и Беларуси, которые уже подали документы на рассмотрение в Управление по делам гражданства и миграции или успеют подать их до вступления поправок в силу.

Предполагается, что подготовленные поправки будут приняты Сеймом в срочном порядке, в двух чтениях.

Согласно статистике МВД, которую приводит издание Sputnik, Латвия выдала 46 472 временных вида на жительства, из них гражданам России — 10 347. Около половины из них были получены после покупки недвижимости. С учетом постоянных видов на жительство, в Латвии проживает более 50 тыс. граждан России.

С начала военной операции на Украине заявки на получение ВНЖ подали 307 граждан России. В январе таких желающих было 343.

Фото на обложке: Unsplash