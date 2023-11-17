Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Госдума приняла закон о повышение акцизов на вино в три раза

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который увеличивает с 1 мая 2024 года акцизы на вино, а с 1 января 2024 года — на табак, пишет «Интерфакс».

Госдума приняла закон о повышение акцизов на вино в три раза
  • Из документа следует, что акцизы на вино в России с 1 мая следующего года могут составить 108 рублей за литр, что втрое больше, чем предусмотрено на 2024 год — 35 рублей за литр. В 2023 году ставка акциза установлена на уровне 34 рубля за литр. На 2025 год ставка вырастет до 112 рублей за литр, в 2026 году — до 116 рублей.
  • Также повысится ставка акциза на игристые вина, в том числе на российское шампанское. С 1 мая 2024 года ожидается рост в три раза — до 141 рубля за литр. В 2025 году предполагается повысить до 147 рублей, в 2026 году — до 153 рублей. В текущем году ставка акциза на эти вина составляет 45 рублей, на 2024 год ее планировали в размере 47 рублей.

Изменения в Налоговый кодекс также предусматривают рост акцизов на табак и табачные изделия.

  • С 1 января 2024 года на табак предложен акциз в 4 448 рублей, в 2025 году — 4 626 рублей, в 2026 году — 4 811 рублей за 1 кг. Ранее предполагалось, что в 2024 году ставка будет на уровне 4 281 рубль, в 2025 году — 4 452 рубля за 1 кг. В этом году размер ставки — 4 116 рублей за 1 кг.
  • Акциз на сигареты и папиросы со следующего года могут повысить до 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 820 рублей за 1 тыс. штук, с 2025 года — до 2 926 рублей, учитывая 16% расчетной стоимости (но не меньше чем 3 976 рублей за 1 тыс. штук), с 2026 года — 3 043 рубля плюс 16% расчетной стоимости (но не меньше чем 4 132 рубля за 1 тыс. штук).
  • Акциз на табак (табачные изделия), который предназначен для потребления путем нагревания, предложено установить в размере 9 367 рублей за 1 кг, на 2025 год — 9 742 рубля, на 2026 год — 10 132 рубля. С 1 марта 2023 года такой табак идет с акцизом в 8 669 рублей за 1 кг.
  • С 2024 года также планируется рост ставок акцизов на жидкости для электронных систем доставки никотина. В 2024 году — в размере 42 рубля за 1 мл (21 рубль сейчас), в 2025 году — 44 рубля, в 2026 году — 46 рублей за 1 мл.

По подсчетам, результатом повышения ставок акциза на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию станет поступление в федеральный бюджет дополнительных 39 млрд рублей в 2024 году, 52 млрд рублей в 2025 году и 59 млрд рублей в 2026 году.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на WineRetail сообщила, что тройная индексация акцизов на вино «фактически положит конец широкому ассортименту недорогих вин в магазинах у дома». В первую очередь это затронет импортные напитки. 

Союз производителей алкогольной продукции («Росспиртпром», АСГ, Novabev Group, Ladoga и др.) в сентябре также предложил поднять минимальные цены на водку на 7% в 2024 году. По оценкам союза, издержки на производство в этом году вырастут как минимум на 10%. Повышение цен, по их мнению, позволит избежать снижения производства и продажи ниже себестоимости.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Преследование основателя «Тануки» связано с арендой помещений для фитнес-центра — «Ъ»
  2. 2 Основателя «Тануки» Александра Орлова объявили в розыск
  3. 3 Два топ-менеджера «Балтики» задержаны по подозрению в содействии Carlsberg — «Фонтанка»
  4. 4 Wildberries изменил около 20 правил работы после проверки Генпрокуратуры
  5. 5 Конкуренты продают ваш товар на маркетплейсе — что делать?
FinTech Map
Все игроки FinTech России на одной карте
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2023

Tender Hack

18 ноября 2023

Plug and Play

20 ноября 2023

Стипендиальный конкурс Фонда Потанина

Все ВОЗМОЖНОСТИ