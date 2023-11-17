Госдума приняла закон о повышение акцизов на вино в три раза

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который увеличивает с 1 мая 2024 года акцизы на вино, а с 1 января 2024 года — на табак, пишет «Интерфакс».

Из документа следует, что акцизы на вино в России с 1 мая следующего года могут составить 108 рублей за литр, что втрое больше, чем предусмотрено на 2024 год — 35 рублей за литр. В 2023 году ставка акциза установлена на уровне 34 рубля за литр. На 2025 год ставка вырастет до 112 рублей за литр, в 2026 году — до 116 рублей.

Также повысится ставка акциза на игристые вина, в том числе на российское шампанское. С 1 мая 2024 года ожидается рост в три раза — до 141 рубля за литр. В 2025 году предполагается повысить до 147 рублей, в 2026 году — до 153 рублей. В текущем году ставка акциза на эти вина составляет 45 рублей, на 2024 год ее планировали в размере 47 рублей.

Изменения в Налоговый кодекс также предусматривают рост акцизов на табак и табачные изделия.

С 1 января 2024 года на табак предложен акциз в 4 448 рублей, в 2025 году — 4 626 рублей, в 2026 году — 4 811 рублей за 1 кг. Ранее предполагалось, что в 2024 году ставка будет на уровне 4 281 рубль, в 2025 году — 4 452 рубля за 1 кг. В этом году размер ставки — 4 116 рублей за 1 кг.

Акциз на сигареты и папиросы со следующего года могут повысить до 2 813 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, которая исчисляется исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 820 рублей за 1 тыс. штук, с 2025 года — до 2 926 рублей, учитывая 16% расчетной стоимости (но не меньше чем 3 976 рублей за 1 тыс. штук), с 2026 года — 3 043 рубля плюс 16% расчетной стоимости (но не меньше чем 4 132 рубля за 1 тыс. штук).

Акциз на табак (табачные изделия), который предназначен для потребления путем нагревания, предложено установить в размере 9 367 рублей за 1 кг, на 2025 год — 9 742 рубля, на 2026 год — 10 132 рубля. С 1 марта 2023 года такой табак идет с акцизом в 8 669 рублей за 1 кг.

С 2024 года также планируется рост ставок акцизов на жидкости для электронных систем доставки никотина. В 2024 году — в размере 42 рубля за 1 мл (21 рубль сейчас), в 2025 году — 44 рубля, в 2026 году — 46 рублей за 1 мл.

По подсчетам, результатом повышения ставок акциза на винодельческую, табачную и никотиносодержащую продукцию станет поступление в федеральный бюджет дополнительных 39 млрд рублей в 2024 году, 52 млрд рублей в 2025 году и 59 млрд рублей в 2026 году.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на WineRetail сообщила, что тройная индексация акцизов на вино «фактически положит конец широкому ассортименту недорогих вин в магазинах у дома». В первую очередь это затронет импортные напитки.

Союз производителей алкогольной продукции («Росспиртпром», АСГ, Novabev Group, Ladoga и др.) в сентябре также предложил поднять минимальные цены на водку на 7% в 2024 году. По оценкам союза, издержки на производство в этом году вырастут как минимум на 10%. Повышение цен, по их мнению, позволит избежать снижения производства и продажи ниже себестоимости.

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