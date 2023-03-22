К иску против российской «дочки» Google присоединились 885 компаний

К иску против российской «дочки» Google — ООО «Гугл»— присоединились 885 отечественных фирм. Среди них — «Медиаскоп», «Коммерсантъ», «Скилфэктори», «ВК» и другие, пишут «Ведомости».
Сейчас только в реестр требований кредиторов третьей очереди к «Гугл» включено 66 компаний с заявленными требованиями на 105 млн рублей.
Собеседник издания среди истцов сообщил, что компания запускала контекстную рекламу в Google. На момент подачи «Гугл» заявления о банкротстве в июне 2022 года и приостановки оказания рекламных услуг у нее на счете в рекламном кабинете оставались деньги, которые теперь нельзя забрать. Организация обратилась в суд, но вернуть деньги не рассчитывает.
В дело о банкротстве включено и требование Роскомнадзора в размере 19,6 млрд рублей. В ведомстве пояснили, что это неоплаченная часть штрафа, общая сумма штрафов составляет 28,3 млрд рублей, из которых только 62 млн компания оплатила добровольно, а более 8,7 млрд принудительно взыскано приставами.
Юристы подтверждают, что истцы заплатили за рекламные услуги, которые фактически не были оказаны. Специалист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков добавил, что сначала «дочка» должна будет выплатить штраф, а затем удовлетворять требования кредиторов, если сможет.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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