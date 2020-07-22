Эксперты выяснили, какой бизнес в России выиграл от пандемии больше всех

Аналитики «СДМ-Банка» изучили динамику оборотов малого и среднего бизнеса в России за период пандемии. Лидерами по объемам выручки в период с 28 марта по 1 июня 2020 года стали телекоммуникационные компании, образовательные платформы и производители медицинских товаров. Данные исследования есть у Rusbase.

Выручка компаний телекома выросла более чем вдвое — на 122%. По мнению аналитиков, успех был ожидаем, потому что востребованность услуг интернет-провайдеров, онлайн-кинотеатров и операторов связи во время самоизоляции заметно возросла.

На втором месте с ростом выручки в 56% оказались образовательные платформы и домашние репетиторы, которые начали предоставлять услуги в онлайн-формате. Однако авторы исследования считают такие показатели лишь вынужденным трендом.

«По мнению наших клиентов, дальнейшие перспективы сектора будут зависеть от двух факторов: вероятности второй волны пандемии и уровня платежеспособного спроса населения. Однако многие собственники опасаются, что это был лишь локальный успех, и после возвращения к привычной жизни большая часть клиентов снова уйдет в офлайн», — комментирует Иван Лонкин, начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка.

Тройку лидеров замыкают производители медицинской техники и сопутствующих товаров. Объем выручки увеличился на 25%. Но это не предел, уверены эксперты: у отрасли есть перспективы нарастить производство, пока сфера здравоохранения продолжает работать в усиленном режиме.

В группу наиболее пострадавших от пандемии отраслей попали бизнес в сфере услуг, туризма и авиаперевозок, производители одежды и стройматериалов, а также перевозчики грузов и транспортные компании. По данным банка, их обороты упали практически до нуля.

Некоторые российские производители одежды перепрофилировали свою деятельность на пошив масок и защитных костюмов, чтобы хоть как-то минимизировать убытки. Однако, вопреки ожиданиям экспертов, перестроиться сумели лишь 30% опрошенных предприятий. Проблемой стала закупка нового оборудования и тканей в сжатые сроки в условиях кризиса. Те же производители, кому удалось перестроиться, смогли сохранить штат сотрудников и оплачивать аренду помещений, рассказал представитель банка.

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