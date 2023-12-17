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NYT: ушедшие из России компании потеряли $103 млрд с февраля 2022-го

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Западные компании, покинувшие российский рынок после начала спецоперации, сообщили об убытках на сумму более $103 млрд с февраля 2022-го. Ожидалось, что их уход поможет нанести ущерб российской экономике, однако власти РФ обернули ситуацию в свою пользу.

NYT: ушедшие из России компании потеряли $103 млрд с февраля 2022-го

Об этом сообщает NY Times со ссылкой на финансовые отчеты компаний. Как отмечает газета, уход сотни зарубежных компаний должен был помочь «задушить» российскую экономику, однако теперь Москва контролирует практически каждый выход компаний из российского бизнеса.

Издание уверено, что Путин лично диктует условия иностранным компаниям и в некоторых случаях лично подписывает договор купли-продажи.

NYT приводит в пример продажу нидерландской пивоваренной компании Heineken — в августе 2023 года 100% акций Heineken в России достались ООО «Объединенные пивоварни Heineken» за €1.

Кроме того, летом этого года Владимир Путин подписал о передачи российского бизнеса датского Carlsberg во временное управление Росимущества. На этой неделе глава Минфина Антон Силуанов уточнил, что речь идет именно о временном управлении, и национализация бизнеса Carlsberg не планируется.

Фото: Unsplash

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