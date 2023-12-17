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Силуанов: власти России не планируют национализировать «Балтику»

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Российские власти не планируют национализировать компанию «Балтика», которая принадлежит датскому концерну Carlsberg. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов: власти России не планируют национализировать «Балтику»

«У нас никаких национализаций в настоящее время не планируется, мы об этом говорили», — цитирует «Интерфакс» главу Минфина.

В начале этого месяца стало известно, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев написал письмо главе Росимущества с предложением национализировать компанию, подчеркнув, что это — «единственный выход в сложившейся ситуации».

«"Балтика" находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны. Вот и все. Ни о какой национализации речь не идет», — сообщил Силуанов.

В марте 2022 года в связи с началом спецоперации на Украине Carlsberg приостановил инвестиции в экспорт в РФ, а затем покинул российский рынок. К середине 2023 года компания планировала продать свой российский бизнес.

Однако в июле 2023 года Владимир Путин подписал указ о передачи «Балтики» в управление Росимущества. Гендиректор Carlsberg обвинил российские власти в краже бизнеса, на что в Минфине ответили, что компания не находится в собственности государства.

Фото: DedMityay / Shutterstock

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