Силуанов: власти России не планируют национализировать «Балтику»

Российские власти не планируют национализировать компанию «Балтика», которая принадлежит датскому концерну Carlsberg. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр финансов Антон Силуанов.
«У нас никаких национализаций в настоящее время не планируется, мы об этом говорили», — цитирует «Интерфакс» главу Минфина.
В начале этого месяца стало известно, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев написал письмо главе Росимущества с предложением национализировать компанию, подчеркнув, что это — «единственный выход в сложившейся ситуации».
«"Балтика" находится во временном управлении по аналогии с теми решениями, которые принимали недружественные страны. Вот и все. Ни о какой национализации речь не идет», — сообщил Силуанов.
В марте 2022 года в связи с началом спецоперации на Украине Carlsberg приостановил инвестиции в экспорт в РФ, а затем покинул российский рынок. К середине 2023 года компания планировала продать свой российский бизнес.
Однако в июле 2023 года Владимир Путин подписал указ о передачи «Балтики» в управление Росимущества. Гендиректор Carlsberg обвинил российские власти в краже бизнеса, на что в Минфине ответили, что компания не находится в собственности государства.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций
- 2 Работа мигрантов в такси, Австрия и антироссийские санкции, доля западных банков в РФ: главное 17 декабря
- 3 Опросы Центробанка и ИЭП показали рекордный за 10 лет уровень бизнес-оптимизма
- 4 Заменить Confluence? Просто!
- 5 К работе в такси могут привлечь водителей-мигрантов из-за дефицита кадров
ВОЗМОЖНОСТИ
18 декабря 2023
18 декабря 2023