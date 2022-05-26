В России появилась возможность заказать лекарства через чат-бота в Telegram

Лекарства в России теперь можно заказать через Telegram. Фармкомпания «БСС» запустила чат-бота, в котором препараты можно заказать с доставкой в ближайшую аптеку.
О создании чат-бота в Telegram с возможностью заказать лекарства в ближайшую аптеку RB рассказал представитель фармацевтической компании «БСС», которая запустила бота.
Пользователю нужно ввести в чате Teleapteka название города, в котором будет сделан заказ, а также наименование препаратов. Лекарства будут добавлены в корзину и доставлены в ближайшую аптеку.
К чат-боту пока подключена только одна аптечная сеть – «Алоэ» – которая насчитывает 470 аптек в стране.
«Teleapteka планирует расширять географию присутствия на территории РФ и сотрудничать с другими аптечными сетями, что позволит увеличить ассортимент лекарственных препаратов и точек самовывоза, доступных пользователям Teleapteka в любом регионе РФ», – рассказали в «БСС».
Вскоре разработчики добавят возможность курьерской доставки лекарств и оплаты заказа внутри чат-бота.
Фото на обложке: Vitalii Stock /
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