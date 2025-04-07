«Лента» сняла с продажи 28 позиций кондитерских изделий
Торговая сеть «Лента» сняла с продажи 28 позиций кондитерских изделий с 7 апреля. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале. Там уточнили, что специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствия по микробиологическим показателям у четырех кремовых тортов бренда «Фили Бейкер».
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Как пояснили в пресс-службе, компания также изучила жалобы покупателей на качество продукции поставщика и провела собственные исследования. В компании добавили, что для тщательной проверки поступившей информации и исполнения предписания контролирующего органа они обратились к поставщику с просьбой провести аудит на производстве. Однако поставщик отказался предоставить такую возможность, сославшись на переезд производства.
«Поэтому торговая сеть вынуждена приостановить продажу некоторых позиций до проведения аудита производственной площадки и получения подтверждений, что продукция соответствует всем нормам и стандартам», — говорится в сообщении «Ленты».
- В феврале Роспотребнадзор изъял 2,1 тонны продукции из дарксторов сервиса доставки «Самокат» в результате проверки 131 точки. Специалисты выявили грубые санитарные нарушения.
Фото на обложке: Artem Blinov / Shutterstock / FOTODOM
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