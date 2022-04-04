Авиакомпании перейдут на российскую систему бронирования билетов

Российские авиакомпании в этом году перейдут на отечественную систему бронирования билетов Leonardo. Ее разработала «Сирена-Трэвел», которая аффилирована с госкорпорацией «Ростех».

В «Аэрофлоте» и «Победе» уже приступили к необходимым закупочным процедурам. С другими авиакомпаниями стартовала предконтрактная работа, сообщили «Известия».

Сейчас при отсутствии почти всех международных и код-шеринговых рейсов и связей с мировыми альянсами переход можно совершить быстрее, считают эксперты. Однако при возврате на международные рынки перевозчики могут столкнуться с проблемами.

Российское правительство еще три года назад обязало локализовать системы бронирования, но сроки перехода затянулись.

В середине марта Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) отозвало действие сертификатов российских авиакомпаний. Решение в компании объяснили введенными санкциями против авиаотрасли России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале военной операции на Украине. После этого начались первые объявления о закрытии воздушных границ для России. RB.RU собрал список стран, которые закрыли воздушное пространство для российской авиации.

Крупнейшие российские авиакомпании, включая «Аэрофлот», «Победу» и S7, объявили о приостановке полетов за границу. Затем один из крупнейших лизингодателей в мире AerCap расторг отношения с Россией из-за санкций. Самолеты компании находились в лизинге у «Аэрофлота», «Уральских авиалиний», «Якутии», Azur Air и других.

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