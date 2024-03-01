Следователи закрыли второе уголовное дело в отношении блогера Лерчек

Следственный комитет закрыл второе уголовное дело в отношении блогера Лерчек. Оно касалось отмывания денег и было закрыто за отсутствием состава преступления. Первое дело против Валерии Чекалиной – об уклонении от уплаты налогов – было закрыто в декабре 2023 года.

Следственный комитет закрыл уголовное дело об отмывании денег в отношении Валерии Чекалиной и ее супруга Артема Чекалина. Дело закрыли за отсутствием состава преступления, сообщил РБК.

Валерия Чекалина известна как блогер Лерчек. Первое уголовное дело в ее отношении возбудили 7 марта 2023 года. Блогера подозревали в уклонении от уплаты налогов на 300 млн рублей. Дело было закрыто в декабре 2023 года.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Валерия и Артем Чекалины выплатили Федеральной налоговой службе 500 млн рублей налогов и штрафов. По словам адвоката семьи, супруги полностью погасили долг перед государством.

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