Студия Lesta Games купила офисное здание в центре Москвы

Студия Lesta Games приобрела в центре Москвы офисное здание площадью 6 тыс. кв. м., узнал «Коммерсантъ». По оценке экспертов, покупка могла обойтись компании в 1,9-4 млрд рублей.

Сейчас у Lesta Games, которая является бывшим российским подразделением Wargaming, арендует в Москве часть бизнес-центра «Фактория». У компании также есть филиалы в Петербурге и Минске.

Как пояснили в Lesta Games, собственный офис нужен компании, чтобы сократить арендные риски и сэкономить. Объект, купленный студией, располагается в Известковом переулке у метро «Таганская».

По словам источника в медиаиндустрии, покупка могла обойтись в 2-4 млрд рублей. Зданием до 2021 года владел банк «Открытие», затем здание перешло в собственность ООО «Первый», которое инвестирует в рынок недвижимости.

Руководитель московского подразделения Lesta Games Гаухар Алдиярова уточнила, что хотя для игровых компаний объект в собственности — это редкость, студия рассчитывает оправдать затраты в будущем.

«Но мы считаем, что на длинном горизонте планирования она (покупка) себя оправдает», — сказала Алдиярова, пояснив, что содержать собственное здание дешевле, чем арендовать офисы.

В 2022 году Wargaming продала доли в своих российской и белорусской компаниях. Собственником бизнеса стал предприниматель Малик Хатажаев, который ранее руководил российской студией Wargaming.

Осенью того же года Lesta переименовала популярные игры разработчика World of Tanks и World of Warships в «Мир танков» и «Мир кораблей».

Позднее компания начала инвестиции в расширение продуктовой линейки и обновление инфраструктуры. Компания направила на развитие игр $100–150 млн.

В конце прошлого года Lesta анонсировала запуск площадку для дистрибуции видеоигр Base, вложение в проект оценивались в $10–30 млн.

Фото на обложке: VK Lesta Games