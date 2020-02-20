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Leta Capital Limited впервые за свою историю раскрыла финансовые итоги

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Венчурный фонд Leta Capital рассказал о финансовых итогах работы своего первого фонда Leta Capital Limited, запущенного в 2012 году и работавшего по модели Evergreen. Также в компании заявили о его продлении. С материалами ознакомились в Rusbase.

Leta Capital Limited впервые за свою историю раскрыла финансовые итоги

За все время объем сделанных инвестиций составил $15 млн.

IRR (Internal Rate of Return — внутренняя норма доходности) фонда по уже выплаченным средствам партнерам с ограниченной ответственностью составила 11% годовых в долларах США.

  • В расчете доходности были учтены все сделки — как удачные вложения, закончившиеся экзитом, так и те, в которых бизнес не развился. Кроме средств, полученных при продаже компаний, в расчет также вошли суммы дивидендов, получаемые от текущей деятельности портфельных компаний.

При инвестициях компания ориентируется на доли в 20-25%. Однако если проект доинвестируется без соинвесторов, то доля фонда может вырасти максимум до 40%.

В Leta Capital заявляют, что им важно, чтобы фаундер сохранял более 50% своей компании — это повышает его мотивацию, стимулирует развивать бизнес. Но слишком маленькая доля не даст фонду возможность получить существенную прибыль при экзите.

Фонд Leta Capital Limited провел три успешных экзита:

  1. швейцарская страховая корпорация Zurich Insurance Group приобрела сервис Bright Box. Это, по данным компании, стало одним из крупнейших экзитов российского фонда за несколько лет;
  2. компания WeWork купила платформу для автоматизации принятия решений в сфере продаж и маркетинга Unomy;
  3. система RedHelper была приобретена платформой Livetex.

Руководители Leta Capital считают, что фонд привела к успеху стратегия вложений преимущественно в устойчивые компании, имеющие надежную бизнес-модель с высокой маржинальностью продаж.

Отмечается, что Leta Capital переоценивает стоимость портфельных компаний только в результате события ликвидности, например, когда сторонний инвестор проинвестировал очередной раунд. Такой подход, по мнению менеджмента, дает более точную и обоснованную оценку, учитывающую текущую рыночную ситуацию и состояние самой компании.

Сейчас в портфеле Leta Capital Limited есть растущие и ликвидные компании, поэтому срок его работы в конце 2019 года был продлен на два года. В течение этого периода Leta Capital собирается реализовать эти компании и обеспечить итоговую доходность фонда на уровне 23% годовых.

Таким образом, возврат наличных средств инвесторам составил 1.25, при этом оценка нереализованных активов составляет 1.44. Ожидаемый возврат фонда составит 2.69.

  • Среди портфельных компаний Leta Capital Limited: Double Data (специализируется на анализе больших данных), 365Scores (агрегатор спортивных новостей), QMarkets.net (программное обеспечение для управления инновациями на предприятиях).

Напомним, что фонд инвестирует, в основном, в компании, созданные русскоязычными предпринимателями и имеющие центры разработки на постсоветском пространстве.

Для развития этой стратегии в 2017 году Leta Capital сформировала еще один венчурный фонд — Leta Capital I. — объемом $50 млн. Сейчас он находится на стадии активного инвестирования. В следующем году начнется период развития и реализации приобретенных активов.

В его портфеле: inDriver, IntelliBoard, Devar, Cerevrum, Unigine.

Александр Чачава, управляющий партнер компании, отметил, что один из факторов, сдерживающих рост российского венчурного рынка — недостаточная прозрачность.

«По моему мнению, раскрытие таких данных снизит риски для инвесторов, и, в перспективе, будет способствовать росту интереса и объемов венчурного финансирования в высокотехнологичные компании, созданные в нашем регионе. Я призываю российские фонды последовать нашему примеру и открыто представить результаты своей работы», — сказал управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава.

Фото: lovelyday12 / Shutterstock

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