Средства льготных кредитов разрешат направлять на налоги и оплату работ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее возможности предпринимателей, взявших льготные кредиты для закупки приоритетной импортной продукции.
Согласно новому постановлению, расходовать средства таких льготных кредитов теперь можно на оплату:
- налога на добавленную стоимость (НДС),
- таможенных пошлин,
- проектировочных и пусконаладочных работ.
Ранее средства льготных кредитов на закупку приоритетной импортной продукции допустимо было пускать только на приобретение:
- сырья и материалов,
- комплектующих и компонентов,
- оборудования.
При этом ключевыми дотационными сферами считаются электроника, строительство, машиностроение, промышленность, сельское хозяйство и др.
Программа льготного кредитования появилась в мае 2021 года. Сроки действия льготной ставки определяются целями займа:
- 1 год – для закупки сырья и комплектующих,
- 3 года – для закупки оборудования и средств производства.
«Займы выдаются по ставке не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счёт субсидий из федерального бюджета», – напоминают на сайте Правительства РФ.
Подписание нового постановления традиционно сопровождается комментарием о том, что такие меры позволят «поддержать работу предприятий в условиях внешних санкций».
Фото на обложке: Scott Graham / Unsplash
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