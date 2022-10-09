Средства льготных кредитов разрешат направлять на налоги и оплату работ

Согласно новому постановлению, расходовать средства таких льготных кредитов теперь можно на оплату:

налога на добавленную стоимость (НДС),

таможенных пошлин,

проектировочных и пусконаладочных работ.

Ранее средства льготных кредитов на закупку приоритетной импортной продукции допустимо было пускать только на приобретение:

сырья и материалов,

комплектующих и компонентов,

оборудования.

При этом ключевыми дотационными сферами считаются электроника, строительство, машиностроение, промышленность, сельское хозяйство и др.

Программа льготного кредитования появилась в мае 2021 года. Сроки действия льготной ставки определяются целями займа:

1 год – для закупки сырья и комплектующих,

3 года – для закупки оборудования и средств производства.

«Займы выдаются по ставке не более 30% ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счёт субсидий из федерального бюджета», – напоминают на сайте Правительства РФ.

Подписание нового постановления традиционно сопровождается комментарием о том, что такие меры позволят «поддержать работу предприятий в условиях внешних санкций».

Фото на обложке: Scott Graham / Unsplash