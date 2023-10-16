Составлен список иномарок, которые можно найти на вторичном рынке по цене от 600 тыс. рублей

Специалисты «СберАвто» проанализировали предложения по продаже автомобилей на своей платформе и выяснили, автомобили каких марок можно найти на вторичном рынке по самым доступным ценам. Среди наиболее доступных иномарок — бренды Renault, Volkswagen, Skoda, Chery и Geely, говорится в сообщении «СберАвто».

В рамках исследования компания рассмотрела самые распространенные иностранные марки возрастом до десяти лет.

Renault, Volkswagen, Skoda и Chery до трех лет можно купить в среднем за 2–2,4 млн рублей. Средняя цена Renault младше трех лет составила 2 млн рублей. Стоимость автомобилей бренда Volkswagen составляет примерно 2,1 млн рублей. Skoda возрастом до трех лет россияне могут приобрести за 2,2 млн рублей, Chery — за 2,4 млн рублей.

Среди авто от трех до пяти лет с медианной стоимостью до 1,5 млн рублей можно найти иномарки Volkswagen и Skoda. У Volkswagen медианная стоимость автомобилей составляет 1,4 млн рублей, Skoda — 1,5 млн рублей.

Автомобили брендов Chery и Geely возрастом от пяти до семи лет можно приобрести не более чем за 1,2 млн рублей. Медианная стоимость Chery составляет 1,2 млн рублей, автомобилей марки Geely обойдутся в 1 млн рублей.

За Renault, Chery и Geely от семи до десяти лет россияне отдадут до 1 млн рублей. Медианная стоимость Renault составит 1 млн рублей, Chery — 700 тыс. рублей, автомобили бренда Geely доступны в среднем за 600 тыс. рублей.

Ранее в «Авито авто» сообщили, что в третьем квартале 2023 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тыс. рублей. Лидерами продаж среди брендов традиционно стали «Автоваз», Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

Также был составлен рейтинг ликвидности подержанных автомобилей — тех, которые часто продаются за один день. Выяснилось, что китайский автомобиль можно продать также быстро, как европейский или японский.

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