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Составлен список иномарок, которые можно найти на вторичном рынке по цене от 600 тыс. рублей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Специалисты «СберАвто» проанализировали предложения по продаже автомобилей на своей платформе и выяснили, автомобили каких марок можно найти на вторичном рынке по самым доступным ценам. Среди наиболее доступных иномарок — бренды Renault, Volkswagen, Skoda, Chery и Geely, говорится в сообщении «СберАвто».

Составлен список иномарок, которые можно найти на вторичном рынке по цене от 600 тыс. рублей

В рамках исследования компания рассмотрела самые распространенные иностранные марки возрастом до десяти лет.

Renault, Volkswagen, Skoda и Chery до трех лет можно купить в среднем за 2–2,4 млн рублей. Средняя цена Renault младше трех лет составила 2 млн рублей. Стоимость автомобилей бренда Volkswagen составляет примерно 2,1 млн рублей. Skoda возрастом до трех лет россияне могут приобрести за 2,2 млн рублей, Chery — за 2,4 млн рублей. 

Среди авто от трех до пяти лет с медианной стоимостью до 1,5 млн рублей можно найти иномарки Volkswagen и Skoda. У Volkswagen медианная стоимость автомобилей составляет 1,4 млн рублей, Skoda — 1,5 млн рублей.

Автомобили брендов Chery и Geely возрастом от пяти до семи лет можно приобрести не более чем за 1,2 млн рублей. Медианная стоимость Chery составляет 1,2 млн рублей, автомобилей марки Geely обойдутся в 1 млн рублей.

За Renault, Chery и Geely от семи до десяти лет россияне отдадут до 1 млн рублей. Медианная стоимость Renault составит 1 млн рублей, Chery — 700 тыс. рублей, автомобили бренда Geely доступны в среднем за 600 тыс. рублей.

  • Ранее в «Авито авто» сообщили, что в третьем квартале 2023 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в России выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тыс. рублей. Лидерами продаж среди брендов традиционно стали «Автоваз», Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. 
  • Также был составлен рейтинг ликвидности подержанных автомобилей — тех, которые часто продаются за один день. Выяснилось, что китайский автомобиль можно продать также быстро, как европейский или японский.

Фото на обложке: Unsplash

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