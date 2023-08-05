Платежные данные пользователей «ЛитРес» при утечке 3 млн строк не пострадали

Группа компаний «ЛитРес» после сообщений Telegram-канала «Утечки информации» подтвердила, что данные любителей электронных книг с аккаунтами на портале litres.ru попали в открытый доступ, но платежные данные этих пользователей остались в безопасности.

«Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации. Также мы уведомили Роскомнадзор об инциденте», — цитирует пресс-службу «ЛитРес» информационное агентство «Интерфакс».

В своем Telegram-аккаунте компания делает отдельный акцент на том, что в кризисных или спорных ситуациях, если посредством аккаунтов пользователей злоумышленники совершат «какие-либо несанкционированные действия», они будут отменены сервисом «по запросу клиента».

«Вся платежная информация в безопасности, поскольку мы не храним платежные данные пользователей <...> Мы ужесточили контроль за хранением данных, усилили уровень защиты и мониторинг доступов», — добавляют представители сервиса.

В сеть «утекли» порядка 3 млн строк — это имена и фамилии читателей, адреса электронной почты и хешированные пароли. В компании заявили, что сразу же после обнаружения проблемы (еще до сообщений в СМИ) предприняли все необходимые меры безопасности, но все же советуют пользователям сменить пароль.

В особенности это касается тех, кто использует аналогичный или схожий пароль на смежных сервисах компании — MyBook, LiveLib, «Литрес: Cамиздат» и др. — и на других порталах.

Фото на обложке: Литрес