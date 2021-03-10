Бывший министр образования Дмитрий Ливанов возглавит МФТИ с 16 июня 2021 года. Он назначен временно исполняющим обязанности ректора университета, говорится на сайте МФТИ.
Дмитрий Ливанов — физик-теоретик, ученик лауреата Нобелевской премии по физике академика Алексея Абрикосова. Ливанов прошел путь от научного сотрудника до проректора Московского института стали и сплавов. В 2007 году был избран ректором МИСиС, в 2012 году — переизбран на эту должность.
Фото: «Википедия»
С 2012 года по 2016 год он возглавлял Министерство образования и науки Российской Федерации. После этого он стал специальным представителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной.
«Для меня огромная честь возглавить МФТИ, который я считаю лучшим университетом России», — отметил Ливанов.
Он считает, что залогом успеха вуза станет укрепление его партнерских связей с академической, прикладной и оборонной наукой.
До момента вступления в должность Дмитрию Ливанову предстоит работа по обеспечению преемственности научного и организационного руководства вузом. Это время будет использовано для проведения консультаций с выпускниками университета, ассоциацией «Физтех-Союз» и профессорско-преподавательским составом, пояснили в МФТИ.
Кроме того, в ближайшее время в вузе планируется разработать и обсудить программу развития университета, определить круг задач и направлений развития. Также будет подготовлен проект для участия МФТИ в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
«Кажется, что это лучшая новость для российского высшего образования и МФТИ в частности», — прокомментировал назначение на своей странице в Facebook директор по связям с университетами в Mail.ru Group Сергей Марданов.
Фото на обложке: МФТИ
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