Бывший министр образования Дмитрий Ливанов возглавит МФТИ с 16 июня 2021 года. Он назначен временно исполняющим обязанности ректора университета, говорится на сайте МФТИ.

Дмитрий Ливанов — физик-теоретик, ученик лауреата Нобелевской премии по физике академика Алексея Абрикосова. Ливанов прошел путь от научного сотрудника до проректора Московского института стали и сплавов. В 2007 году был избран ректором МИСиС, в 2012 году — переизбран на эту должность.

Фото: «Википедия»

С 2012 года по 2016 год он возглавлял Министерство образования и науки Российской Федерации. После этого он стал специальным представителем президента России по торгово-экономическим связям с Украиной.

«Для меня огромная честь возглавить МФТИ, который я считаю лучшим университетом России», — отметил Ливанов.

Он считает, что залогом успеха вуза станет укрепление его партнерских связей с академической, прикладной и оборонной наукой.

До момента вступления в должность Дмитрию Ливанову предстоит работа по обеспечению преемственности научного и организационного руководства вузом. Это время будет использовано для проведения консультаций с выпускниками университета, ассоциацией «Физтех-Союз» и профессорско-преподавательским составом, пояснили в МФТИ.

Кроме того, в ближайшее время в вузе планируется разработать и обсудить программу развития университета, определить круг задач и направлений развития. Также будет подготовлен проект для участия МФТИ в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

«Кажется, что это лучшая новость для российского высшего образования и МФТИ в частности», — прокомментировал назначение на своей странице в Facebook директор по связям с университетами в Mail.ru Group Сергей Марданов.

Фото на обложке: МФТИ