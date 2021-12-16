Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Почти половина российских компаний столкнулись с уязвимостью Log4j

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Более 48% российских корпоративных сетей затронула критическая уязвимость библиотеки Log4j. Она коснулась приложений на языке Java, поэтому масштаб угрозы велик, тем более что использовать ее очень просто, заявили эксперты.

Почти половина российских компаний столкнулись с уязвимостью Log4j

В России она затронула 72% телеком-компаний, 58% производств и 57% предприятий розничной и оптовой торговли, сообщил «Коммерсантъ».

«Лаборатория Касперского» зафиксировала более 4,5 тыс. случаев, когда злоумышленники пытались эксплуатировать уязвимость Log4Shell в российских компаниях.

Эксперт департамента управления рисками компании «Делойт» в СНГ Кирилл Буреев в зоне риска теоретически находятся до 50% российского рынка.

Сначала атаки проводились для захвата систем и включения их в ботнет, то есть сеть из компьютеров, которая используется, например, для скрытого майнинга или проведения DDoS-атак. 

Затем ее стали использовать мошенники, которых интересовали компании, имеющих уязвимые машины на своем периметре. 

Для устранения рисков, по словам экспертов, компаниям нужно установить обновления безопасности для всего стороннего софта с использованием уязвимой библиотеки, а также внести исправления в свой внутренний софт, если он использует библиотеку Log4j.

Расскажи, как цифровая трансформация изменила твой бизнес

Стань лауреатом RB Digital Awards 2022

Log4j (Log4Shell) — это уязвимость в библиотеке логирования Apache Log4j. Библиотека Apache Log4j используется для фиксации ошибок веб-приложений на языке Java.

Сообщения о критической уязвимости появились в начале декабря, вскоре американская компания-разработчик выпустила экстренное обновление безопасности (патч). Однако 14 декабря оказалось, что защиту можно обойти, поэтому разработчики выпустили еще одно обновление безопасности.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Joyseulay / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Цифры дня. Потерянные строчки кода
  2. 2 Большинство россиян не доверяют цифровизации
  3. 3 Программы-шифровальщики применялись почти в половине атак на компании по всему миру в 2021 году
  4. 4 Разрушительные силы требуют смелых решений: прогноз Forrester на 2022 год
  5. 5 DevSecOps в России: как заставить методологию работать «на себя»
RB DIGITAL AWARDS 2022
Расскажи, как цифровая трансформация изменила твой бизнес
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

16 декабря 2021

ISS HACK

16 декабря 2021

Инновации речного транспорта Москвы

17 декабря 2021

Neti.Accelerator

Все ВОЗМОЖНОСТИ