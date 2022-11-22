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JavaScript сохранил статус самого популярного языка программирования на GitHub

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

JavaScript сохранил статус самого популярного языка программирования на GitHub в текущем году. Весь топ-5 языков остался неизменным с прошлого года, но PHP уступил шестую строчку – ее занял C++.

JavaScript сохранил статус самого популярного языка программирования на GitHub

Крупнейший в мире веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки GitHub опубликовал ежегодный отчет-список самых популярных языков программирования на своей площадке. Лидером на протяжении нескольких лет остается JavaScript.

На втором, третьем, четвертом и пятом местах расположились Python, Java, Typescript и C#, сохранив свои позиции по сравнению с прошедшими двумя годами. На шестую строчку поднялся C++, сместив PHP. 

Количество пользователей GitHub в 2022 году выросло на 30% и достигло 94 млн, при этом в 2020 году на платформе насчитывалось 56 млн пользователей. Число зарегистрированных на GitHub репозиториев превысило 340 млн.

Наибольшее количество новых, зарегистрированных в 2022 году пользователей GitHub пользователей проживают в Индии (2,5 млн), Китае (1,2 млн), Бразилии (924 тыс.) и России (582 тыс.)

Фото на обложке: iinspiration / Shutterstock

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