Чемпионат мира по League of Legends перенесли из Китая в Европу из-за ограничений по коронавирусу

Один из главных киберспортивных турниров планеты – Worlds Championship по League of Legends – пройдет не в Китае, как планировалось, а в Европе. Решение о переносе приняли всего за неделю до начала чемпионата.

Турнир должен был начаться 1 сентября, но из-за переноса места действия сроки могут сдвинуться. Европейская страна, в которой проведут чемпионат, пока не названа. Разработчики League of Legends (LoL) сообщили, что раскроют подробности в ближайшее время.

Чемпионат мира по LoL перенесли из Китая в Европу из-за коронавирусных ограничений, которые могли бы доставить трудности проведению турнира.

«Рассмотрев все возможные варианты, мы пришли к выводу, что перенос чемпионата мира в Европу будет лучшим вариантом для большинства команд и их лучших игроков», – сообщил топ-менеджер Riot Джон Нидхэм в видеоролике, опубликованном на YouTube.

Чемпионат мира по LoL в 2020 году состоялся в Китае в условиях строжайших коронавирусных ограничений. Призовой фонд нынешнего турнира составляет $2,2 млн долларов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!