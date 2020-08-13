Эксперты оценили потери от отключения интернета в Беларуси

Прямые потери от отключения интернета в Беларуси составляют десятки миллионов долларов в сутки. Непрямой ущерб может выразиться в утрате страной относительно процветающего IT-сектора. Об этом сообщает газета Financial Times.

Сервис Netblocks говорит о потерях в $56 млн в сутки. То есть каждый час отключения интернета стоил Беларуси более $2 млн. Всего за 61 час массовых отключений с 9 июля ущерб составляет $141 млн. В оценку включены потери от остановки интернет-банкинга, такси, картографии, онлайн-магазинов и прочих сервисов.

По данным сервиса борьбы с DDoS-атаками Qrator Labs, 80% интернета страны были выведены из строя на уровне протокола IPv6. Это могут сделать только два госпровайдера магистрального интернета, сообщают эксперты.

Ущерб городского хозяйства от беспорядков в Минске был оценен местными властями более чем в $200 тысяч.

Накануне IT-стартапы Беларуси призвали власть прекратить насилие против мирных жителей страны. Они подписали открытое письмо, где отметили, что технологическое развитие страны под угрозой.

Сегодня в Минске прошли обыски в офисах «Яндекса» и Uber.

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