Финские аналитики оценили потери российского бюджета от потолка цен на нефть в $172 млн ежедневно. В декабре доходы от продажи российской нефти упали на 32%, подсчитали эксперты, а отпускные цены снизились на четверть.

Финские аналитики оценили потери российского бюджета от потолка цен на нефть в $172 млн ежедневно