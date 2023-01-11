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Финские аналитики оценили потери российского бюджета от потолка цен на нефть в $172 млн ежедневно

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Финские аналитики оценили потери российского бюджета от потолка цен на нефть в $172 млн ежедневно. В декабре доходы от продажи российской нефти упали на 32%, подсчитали эксперты, а отпускные цены снизились на четверть.

Финские аналитики оценили потери российского бюджета от потолка цен на нефть в $172 млн ежедневно

Введение мировыми странами предельных цен на покупаемую российскую нефть приводит к потерям бюджета в размере $172 млн, подсчитали аналитики Центра исследований в области энергетики Финляндии.

Эксперты утверждают, что введение потолка цен на продаваемую Россией нефть привело к падению доходов от ее продажи на 32% в декабре, отпускные цены упали на четверть, а экспорт сырой нефти снизился на 12%.

Предельные цены на покупаемую у России нефть страны «большой семерки», Евросоюз, Австралия и другие страны ввели в конце 2022 года. На данный момент потолок цен установлен в значении $60 за баррель и будет корректироваться раз в два месяца.

Фото на обложке: Nata Naumovec / Shutterstock

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