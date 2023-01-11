Финские аналитики оценили потери российского бюджета от потолка цен на нефть в $172 млн ежедневно. В декабре доходы от продажи российской нефти упали на 32%, подсчитали эксперты, а отпускные цены снизились на четверть.
Введение мировыми странами предельных цен на покупаемую российскую нефть приводит к потерям бюджета в размере $172 млн, подсчитали аналитики Центра исследований в области энергетики Финляндии.
Эксперты утверждают, что введение потолка цен на продаваемую Россией нефть привело к падению доходов от ее продажи на 32% в декабре, отпускные цены упали на четверть, а экспорт сырой нефти снизился на 12%.
Предельные цены на покупаемую у России нефть страны «большой семерки», Евросоюз, Австралия и другие страны ввели в конце 2022 года. На данный момент потолок цен установлен в значении $60 за баррель и будет корректироваться раз в два месяца.
Фото на обложке: Nata Naumovec /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стартовал прием заявок в акселератор Industrix
- 2 Фонд «Сколково» и группа «Россети» запускают конкурс инновационных проектов «Энергопрорыв»
- 3 10 перспективных AltEnergy-стартапов с российскими корнями
- 4 Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов
- 5 Курс на экологичность: тенденции рынка альтернативной энергетики
ВОЗМОЖНОСТИ
13 января 2023
15 января 2023
15 января 2023