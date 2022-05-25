Минцифры лишит аккредитации IT-компании, которые увольняют украинских специалистов

Минцифры предупредило IT-компании, которые будут увольнять специалистов с украинским гражданством, о лишении аккредитации. Она дает компаниям право претендовать на специальные налоговые льготы. Ранее в министерстве заявили, что не знают о массовых увольнениях украинцев в России.

Министерство цифрового развития предупредило российские IT-компании о лишении их аккредитации в случае, если они будут увольнять специалистов с украинским гражданством. Такая мера будет применена, если факт подобных увольнений будет подтвержден.

24 мая стало известно, что компании из России стали массово увольнять сотрудников, которые имеют гражданство Украины, либо переводить их на должности «пониже». В первую очередь это коснулось тех, кто имеет доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры – бизнес боится «диверсий».

Тогда же Минцифры выпустило заявление, что не располагает информацией о массовых увольнениях украинских IT-специалистов и других кадровых решениях в их отношении. В министерстве напомнили о недопустимости дискриминации по национальному признаку.

Указ о введении специальных льгот для IT-компаний и их сотрудников был подписан в марте. До 2024 года организации могут не платить налог на прибыль, будут иметь возможность получить льготные кредиты под 3% годовых, а также получат другие преференции.

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