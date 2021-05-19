Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

«Террасофт» проведет онлайн-мероприятие Low-code Day

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

25 мая состоится онлайн-встреча Low-code Day от ИТ-компании «Террасофт». Эксперты поговорят об исследовании рынка low-code-решений, платформе для разработки с минимальным объемом кода Creatio 7.18 и готовых инструментах для бизнеса. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.

«Террасофт» проведет онлайн-мероприятие Low-code Day

Мероприятие поделено на три тематических блока:

1. Исследование рынка low-code. Спикеры расскажут, насколько широко используют low-code-платформы в бизнесе, как они помогают цифровой трансформации и что их ждет в будущем. В исследовании приняли участие основатели компаний, генеральные директора, директора по информационным технологиям и цифровой трансформации из 90 стран — всего более 1000 человек.

После презентации результатов пройдет панельная дискуссия, во время которой эксперты обсудят применение low-code в бизнесе. Среди них:

  • Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям «Северстали»;
  • Александр Семенов, председатель совета директоров ГК «КОРУС Консалтинг»;
  • Владимир Вертоградов, управляющий директор ИТ-компании «НОРБИТ», входящей в группу «ЛАНИТ»;
  • Александра Кирьянова, главный редактор CNews;
  • Алексей Клочков, управляющий директор компании «Террасофт».

Спикеры

2. Презентация Creatio 7.18. Ответственные за продукт специалисты представят обновленную версию платформы для low-code-разработки. Эксперты расскажут об изменениях в CRM- и BPM-функциональности, новых инструментах настройки маркетинговых кампаний и многом другом.

3. Low-code-решения на Creatio Marketplace. Партнеры компании «Террасофт» представят 10 готовых приложений и других инструментов с маркетплейса платформы, которые помогают работать с контакт-центрами, чат-ботами, закупками, документами и прочими направлениями.

Онлайн-трансляция стартует в 11:00. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке и в материате предоставлены компанией.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В России намерены создать измеритель аудитории в рунете
  2. 2 «Чтобы заменить людей, роботы должны научиться работать в неидеальных условиях»: история стартапа Abagy
  3. 3 Исследователи составили портрет российского геймера
  4. 4 Открыта регистрация на конференцию Data Fest 2021
  5. 5 «Русал» разделит свой бизнес надвое
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2021

Хакатон Program boost в сфере edtech

21 мая 2021

VTBxMGNT Хакатон

21 мая 2021

Sovcombank Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ