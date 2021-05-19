«Террасофт» проведет онлайн-мероприятие Low-code Day

25 мая состоится онлайн-встреча Low-code Day от ИТ-компании «Террасофт». Эксперты поговорят об исследовании рынка low-code-решений, платформе для разработки с минимальным объемом кода Creatio 7.18 и готовых инструментах для бизнеса. Участие бесплатное, нужно зарегистрироваться на сайте.
Мероприятие поделено на три тематических блока:
1. Исследование рынка low-code. Спикеры расскажут, насколько широко используют low-code-платформы в бизнесе, как они помогают цифровой трансформации и что их ждет в будущем. В исследовании приняли участие основатели компаний, генеральные директора, директора по информационным технологиям и цифровой трансформации из 90 стран — всего более 1000 человек.
После презентации результатов пройдет панельная дискуссия, во время которой эксперты обсудят применение low-code в бизнесе. Среди них:
- Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям «Северстали»;
- Александр Семенов, председатель совета директоров ГК «КОРУС Консалтинг»;
- Владимир Вертоградов, управляющий директор ИТ-компании «НОРБИТ», входящей в группу «ЛАНИТ»;
- Александра Кирьянова, главный редактор CNews;
- Алексей Клочков, управляющий директор компании «Террасофт».
2. Презентация Creatio 7.18. Ответственные за продукт специалисты представят обновленную версию платформы для low-code-разработки. Эксперты расскажут об изменениях в CRM- и BPM-функциональности, новых инструментах настройки маркетинговых кампаний и многом другом.
3. Low-code-решения на Creatio Marketplace. Партнеры компании «Террасофт» представят 10 готовых приложений и других инструментов с маркетплейса платформы, которые помогают работать с контакт-центрами, чат-ботами, закупками, документами и прочими направлениями.
Онлайн-трансляция стартует в 11:00. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.
Фото на обложке и в материате предоставлены компанией.
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