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Каждый третий соискатель лжет на собеседованиях – исследование

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Каждый третий россиянин хотя бы один раз лгал на собеседованиях с потенциальным работодателем, показало исследование. В основном соискатели намеренно или вынужденно врали, рассказывая о личной жизни. Каждый шестой лжец скрывал правду о своем опыте работы.

Каждый третий соискатель лжет на собеседованиях – исследование

Исследование о правде и лжи, которую говорят соискатели на собеседованиях с потенциальным работодателем, провели специалисты университета «Синергия».

Почти треть респондентов признались, что хотя бы один раз в жизни врали на собеседовании. 40% из них лгали, отвечая на вопросы о личной жизни, об отношениях с бывшим работодателем предпочли не рассказывать всю правду 23% опрошенных.

Истину о своем опыте работы скрывали 15% участников опроса, а один из девяти респондентов солгал, представляя свои навыки и компетенции. 

Исследование также показало, что значительная часть (38%) опрошенных считают допустимым скрывать подробности своей личной жизни – каждому третьему (31%) не нравится, когда об этом спрашивают. Каждый четвертый посчитал, что ему можно не рассказывать о своих слабых сторонах и недостатках. 14% уверены, что приукрасить информацию о себе – это вполне нормально.

«Синергия» проводила исследование в феврале текущего года среди 5 тысяч респондентов из всех регионов России.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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