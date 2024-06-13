В технопарке «Сколково» пройдет конференция Tech Week

26–28 июня в технопарке «Сколково» состоится бизнес-конференция Tech Week, посвященная развитию отечественной IT-индустрии и поддержке стартапов. В мероприятии примут участие более 3500 представителей IT-сообщества: предприниматели, руководители компаний, инвесторы и профильные специалисты. Для участия нужна регистрация.

Организатор Tech Week — корпорация «Синергия». Конференция состоит из 13 потоков, среди которых:

Main Stage — стратегии сохранения конкурентоспособности в 2024–2025 году от топ-менеджеров и руководителей компаний;

HR Tech — усовершенствование инструментов работы с персоналом;

Marketing & Sales — передовые маркетинговые решения и автоматизация в сфере продаж;

Management — современные подходы к операционному управлению, техники работы с командой и повышения личной эффективности от руководителей быстрорастущих компаний.

Кроме того, на Tech Week компании смогут презентовать свои продукты, узнать больше о целевой аудитории, завести полезные знакомства с потенциальными клиентами и партнерами, протестировать бизнес-гипотезы. Также на конференции можно будет выступить в качестве спикера и рассказать о технологических инструментах для решения различных бизнес-задач на «Demo Сцене».

Специальные форматы мероприятия — «Менторская гостиная», где за 30 минут общения с экспертами можно решить волнующие проблемы в бизнесе; «TECH баня», где пройдут жаркие дискуссии и общение; Speed networking — пара участников и четыре минуты для общения, быстрый обмен мнениями, который приведет к быстрому результату — и другие.

Ключевые эксперты мероприятия — Лилия Алексеева, управляющий директор «Сбера», Надежда Лахотская, руководитель B2B-направления «Яндекс Еда», Андрей Ториков, e-commerce-директор Sokolov, Эдуард Гуринович, сооснователь CarPrice.ru, Алексей Иванов, генеральный директор KION и другие.

Подробнее о мероприятии и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: корпорация «Синергия»