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В технопарке «Сколково» пройдет конференция Tech Week

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

26–28 июня в технопарке «Сколково» состоится бизнес-конференция Tech Week, посвященная развитию отечественной IT-индустрии и поддержке стартапов. В мероприятии примут участие более 3500 представителей IT-сообщества: предприниматели, руководители компаний, инвесторы и профильные специалисты. Для участия нужна регистрация. 

В технопарке «Сколково» пройдет конференция Tech Week

Организатор Tech Week — корпорация «Синергия». Конференция состоит из 13 потоков, среди которых:

  • Main Stage — стратегии сохранения конкурентоспособности в 2024–2025 году от топ-менеджеров и руководителей компаний;
  • HR Tech — усовершенствование инструментов работы с персоналом;
  • Marketing & Sales — передовые маркетинговые решения и автоматизация в сфере продаж;
  • Management — современные подходы к операционному управлению, техники работы с командой и повышения личной эффективности от руководителей быстрорастущих компаний.

Кроме того, на Tech Week компании смогут презентовать свои продукты, узнать больше о целевой аудитории, завести полезные знакомства с потенциальными клиентами и партнерами, протестировать бизнес-гипотезы. Также на конференции можно будет выступить в качестве спикера и рассказать о технологических инструментах для решения различных бизнес-задач на «Demo Сцене».

Специальные форматы мероприятия — «Менторская гостиная», где за 30 минут общения с экспертами можно решить волнующие проблемы в бизнесе; «TECH баня», где пройдут жаркие дискуссии и общение; Speed networking — пара участников и четыре минуты для общения, быстрый обмен мнениями, который приведет к быстрому результату — и другие.

Ключевые эксперты мероприятия — Лилия Алексеева, управляющий директор «Сбера», Надежда Лахотская, руководитель B2B-направления «Яндекс Еда», Андрей Ториков, e-commerce-директор Sokolov, Эдуард Гуринович, сооснователь CarPrice.ru, Алексей Иванов, генеральный директор KION и другие.

Подробнее о мероприятии и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: корпорация «Синергия»

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