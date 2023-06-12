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Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал ФНС к борьбе с ложными задолженностями

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках ежегодного отчета главе государства подготовил специальный доклад «Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году», в котором предложил ряд мер по усовершенствованию работы единого налогового счета (ЕНС).

Бизнес-омбудсмен Борис Титов призвал ФНС к борьбе с ложными задолженностями

Представитель отечественного бизнеса признал, что ФНС «старается оперативно решить проблемы, связанные с уплатой налогов через ЕНС» (цитата по «Интерфаксу»), но предприниматели все равно сталкиваются с рядом технических проблем.

В этой связи Титов предложил ряд мер по отладке и корректировке системы «во избежание будущих проблем при входе в стабильный режим». Среди этих мер:

  • установление нескольких дат сдачи отчетности,
  • введение алгоритма отражения пени,
  • упрощение порядка уменьшения налогов, уплачиваемых в рамках патентной системы налогообложения и УСН,
  • совершенствование порядка камеральных проверок деклараций по налогам, рассчитываемым нарастающим итогом за год,
  • борьба с «ложными задолженностями».

Бизнес-омбудсмен отметил, что «плательщики сталкиваются с проблемой отрицательного сальдо в связи с неверной разноской платежей 2022-го и 2023 года».

Поскольку в настоящий момент система не предусматривает никакого механизма исправления, возникает неприятная для бизнеса ситуация: «оплачиваются виртуальные долги и не погашаются текущие обязательства, которые прибавляются дополнительно к ложным задолженностям».

«Предприниматели ожидают оперативной наладки технической части работы системы», — подытожил спикер.

Фото на обложке: Пресс-служба Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей

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