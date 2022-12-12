Microsoft станет совладельцем Лондонской фондовой биржи. Корпорация купит 4% акций LSE, рыночная стоимость пакета оценивается в $2,2 млрд. По контракту биржа потратит около $2,8 млрд на покупку решений Microsoft для анализа данных и развития облачной инфраструктуры.

О покупке 4% акций Лондонской фондовой биржи (LSE) корпорация Microsoft рассказала на своем сайте. Вице-президент Microsoft Скотт Гатри войдет в совет директоров LSE.

Пакет акций Microsoft выкупит у консорциума инвесторов Blackstone, Thomson Reuters, Canada Pension Plan Investment Board сингапурского суверенного фонда GIC.

Аналитики Freedom Finance Global на основе средневзвешенной цены акций за последние 30 дней оценили стоимость пакета в $2,2 млрд.

«Эта сумма соответствует 9,6% денежных средств на балансе Microsoft на конец третьего квартала текущего года», – отметил аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

Microsoft и LSE будут использовать Azure Purview и Azure Synapse для создания облачной архитектуры данных, которая объединит наборы данных LSE в единую инфраструктуру, построенную с учетом требований безопасности. Клиенты биржи смогут быстрее получать доступ к данным, что позитивно скажется на адаптивности к развитию рынков капитала.

Также в рамках совместной работы LSE и Microsoft создадут комплексное решение для обработки данных, аналитики, рабочих процессов, которое поможет специалистам в области финансов и инвестиций улучшить коммуникации и производительность при соблюдении нормативных требований.

Microsoft и LSE будут использовать машинное обучение Azure и сложное моделирование для совместной разработки набора решений, которые обеспечат финансистам более широкий охват с помощью межактивовой, нетрадиционной аналитики. Полагающиеся на аналитику компании смогут масштабироваться без участия в сложных процессах, которые требуют дополнительных серверов, оборудования и ресурсов сотрудников.

Согласно десятилетнему контракту, Лондонская биржа обязана закупить продукты и услуги Microsoft на сумму $2,8 млрд. Это касается в том числе решения для анализа данных и развития облачной инфраструктуры.

Фото на обложке: Stanislau Palaukou / Shutterstock