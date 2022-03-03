Лондонская биржа остановила торги ценными бумагами российских компаний

Лондонская биржа остановила торги ценными бумагами всех 27-ми российских компаний, размещенных на бирже. За время «военной операции на Украине» расписки практически обесценились. Например, бумаги Сбербанка подешевели с $15 до $0,4 за штуку, «Роснефти» – с $7,9 до $0,6.

Об остановке торгов депозитарными расписками российских компаний, размещенных на Лондонской фондовой бирже (LSE), говорится в заявлении биржи.

В списке LSE присутствуют 27 российских компаний: En+, Fix Price, Global Ports, «Лента», ГК «Мать и дитя», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Новатэк», «Газпром», «Лукойл», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Фосагро», «Русгидро», «Татнефть», «Росагро», Сбербанк, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», VK, TCS Group, X5 Group и другие.

Стоимость расписок большинства компаний за время «военной операции на Украине» рухнули более чем на 90%. Например, бумаги «Газпрома» подешевели с $8,9 до $0,58, Polymetal – с $1077 до $205, «Роснефти» – с $7,9 до $0,6, Сбербанка – с $14,8 до $0,4.

Падение стоимости ценных бумаг российских эмитентов связано с введением западных санкций против России, а также с решением ЦБ РФ заморозить выплату дивидендов иностранцам.

Фото на обложке: William Barton / Shutterstock