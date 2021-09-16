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Электромобиль экс-сотрудника Илона Маска обогнал Tesla по дальности езды

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Электромобиль Lucid Air Dream Edition Range обогнал Tesla Model S по дальности пробега в 1,3 раза. Компания планирует выпустить только 500 машин этой модели. Стоимость одной — $169 тыс.

Электромобиль экс-сотрудника Илона Маска обогнал Tesla по дальности езды

Рекорд зарегистрировало Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Автомобиль смог проехать 520 миль (чуть более 836 км) на одном заряде, сообщила пресс-служба компании.

Это на 100 миль больше результата автомобилей конкурентов, подчеркнули в Lucid.

Глава компании Питер Роулинсон отметил, что компания добилась результата благодаря «собственным передовым технологиям, а не установки огромной батареи».

До этого лучший результат принадлежал Tesla Model S — 396 миль (более 637 км).

Оценка агентства, как объяснили в компании, необходима покупателям при сравнении разных электромобилей.

Lucid получила сертификаты еще по двум моделям: Air Grand Touring — 516 миль (примерно 830 км) и Air Dream Edition Performance — 471 миля (около 760 км). 

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Фото: Lucid

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