Электромобиль экс-сотрудника Илона Маска обогнал Tesla по дальности езды

Электромобиль Lucid Air Dream Edition Range обогнал Tesla Model S по дальности пробега в 1,3 раза. Компания планирует выпустить только 500 машин этой модели. Стоимость одной — $169 тыс.

Рекорд зарегистрировало Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Автомобиль смог проехать 520 миль (чуть более 836 км) на одном заряде, сообщила пресс-служба компании.

Это на 100 миль больше результата автомобилей конкурентов, подчеркнули в Lucid.

Глава компании Питер Роулинсон отметил, что компания добилась результата благодаря «собственным передовым технологиям, а не установки огромной батареи».

До этого лучший результат принадлежал Tesla Model S — 396 миль (более 637 км).

Оценка агентства, как объяснили в компании, необходима покупателям при сравнении разных электромобилей.

Lucid получила сертификаты еще по двум моделям: Air Grand Touring — 516 миль (примерно 830 км) и Air Dream Edition Performance — 471 миля (около 760 км).