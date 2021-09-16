Электромобиль экс-сотрудника Илона Маска обогнал Tesla по дальности езды

Электромобиль Lucid Air Dream Edition Range обогнал Tesla Model S по дальности пробега в 1,3 раза. Компания планирует выпустить только 500 машин этой модели. Стоимость одной — $169 тыс.
Рекорд зарегистрировало Агентство по охране окружающей среды США (EPA). Автомобиль смог проехать 520 миль (чуть более 836 км) на одном заряде, сообщила пресс-служба компании.
Это на 100 миль больше результата автомобилей конкурентов, подчеркнули в Lucid.
Глава компании Питер Роулинсон отметил, что компания добилась результата благодаря «собственным передовым технологиям, а не установки огромной батареи».
До этого лучший результат принадлежал Tesla Model S — 396 миль (более 637 км).
Оценка агентства, как объяснили в компании, необходима покупателям при сравнении разных электромобилей.
Lucid получила сертификаты еще по двум моделям: Air Grand Touring — 516 миль (примерно 830 км) и Air Dream Edition Performance — 471 миля (около 760 км).
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Фото: Lucid
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