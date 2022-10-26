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Производитель люксовых смартфонов Vertu запустил продажи криптотелефона

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Британский производитель люксовых смартфонов Vertu выпустил на рынок криптотелефон с поддержкой Web2 и Web3, встроенным криптокошельком, поддержкой создания и хранения NFT. Представлено несколько моделей, цена достигает $41,5 тысяч.

Производитель люксовых смартфонов Vertu запустил продажи криптотелефона

Презентационный ролик своего нового устройства Vertu опубликовала на официальном YouTube-канале компании.

Сообщается, что смартфон MetaVertu поддерживает блокчейн-системы Web2 и Web3, позволяет создавать и хранить NFT. Также в устройство встроены криптокошелек, маркетплейс децентрализованных приложений и ноды для добычи Ethereum.

Vertu назвала свой новый продукт первым в мире телефоном с поддержкой Web3. Представлена линейка из десяти моделей, цена варьируется от $3,3 тысяч до $41,5 тысяч.

Разработкой смартфонов с поддержкой блокчейн-систем занимаются HTC, Samsung и другие компании, но они не запустили массовые продажи. Предзаказ на похожий смартфон открыла Solana Labs.

Фото: Vertu

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